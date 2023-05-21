Belediye Derincespor Teknik Direktörü Hamza Mutlu: 'Çok mutlu ve gururluyum'

TFF 3. Lig'de play-off finali oynamaya hak kazanan Belediye Derincespor'un teknik direktörü Hamza Mutlu, "Çok mutlu ve gururluyum. Burada saygı duyulacak müthiş bir emek var" dedi.

Sezona ekonomik sıkıntılarla başlayan, ilk yarıda birçok oyuncusu takımdan ayrılan ve lig arasından sonra yönetimi prensipte el değiştiren TFF 3. Lig 1. Grup'taki Belediye Derincespor sezonu 66 puanla ikinci sırada tamamladı. Son haftaya şampiyonluk ihtimaliyle giren Belediye Derincespor doğrudan play-off finali oynama hakkı elde etti. Zor sezonu geride bırakan ve 2. Lig'e bir maç uzaklıkta olan Belediye Derincespor'un teknik direktörü Hamza Mutlu, 3-0 kazandıkları Karbel Karaköprü Belediyespor maçının ardından oyunu ve sezonu değerlendirdi.

"Çok mutluyum. Burada saygı duyulacak müthiş bir emek var"

Hamza Mutlu şu sözleri kaydetti: "Sevinçliyim. Hak edilmiş, emek verilmiş, ter akıtılmış bir başarı. Kalbi bizimle atan herkesin başarısı. 17 haftalık süreçte yenilmeyen bir takım, 2 puan ortalamasının çok üzerine çıkmış, sadece 5 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Bence burada saygı duyulacak, müthiş bir emek var. Biz çok zor şartlarda başladık, sonradan şartlarımız biraz daha düzeldi. Ben özellikle en başta oyuncu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük yürekleri, çok büyük karakterleri var. Bize bütün çalışma dönemimizde çok iyi reaksiyon verdiler. Çok mutluyum. Hocaları olarak onlara çok teşekkür ediyorum. Daha sonra mevcut ve değişen yönetim kurulumuz var, onlara da emekleri için teşekkür ediyorum. ve ekibim. Murat hocam, Özgür hocam, Ekrem hocam çok ciddi emek ve fedakarlıkta bulundular. Personel ve çalışanlarımızı da unutamam. Burada güzel aile olduk. Bizim için büyük anlam ifade eden Osman Cömert ve Mustafa Polat'ın da çok emekleri oldu.

"Bazı ilkleri yaşattık. Yine yaşatmak istiyoruz"

Kol kırıldı yen içinde kaldık. Maddi ve manevi Çok ciddi sıkıntılar yaşadık ama dışarı hiç yansıtmadık. Şimdi bir tane final maçımız kaldı. Oraya odaklanacağız. Ayaklarımız yere sağlam basacak. Final maçımızı oynayacağız. İnşallah Belediye Derincespor tarihinde bir ilki daha yaşatırız. Zaten bazı ilkleri yaşattık. En uzun serisi, en farklı galibiyeti, en az gol yediği dönemde muhtemelen bizim dönemdir. Şimdi de final. Belediye Derincespor'un BAL'dan çıktığı dönem burada futbolcuydum. O sene play-off oynamıştık. Şimdi antrenör olarak bana nasip oldu. Bu açıdan çok gururluyum. Futbolculuk dönemimde farklı nedenlerden çok fazla katkı veremesem de antrenörlük dönemimde bu ortamda bulunmaktan çok mutluyum" dedi.

"Hedefimize ulaştık. Şimdi finali bekleyeceğiz"

Play-off final maçıyla ilgili olarak da Mutlu, "İlk hedefimiz ligi rahat bitirmekti. Sonra play-off oldu. Haftalar önce play-off'u yakalayınca hedefimiz ikincilik oldu. Şu an hedefimize ulaştık. Hatta rakip kaybetseydi direkt şampiyon da olabilirdik. Final maçları zordur. Günlük performanslar da ön plana çıkar. Ama bizim takımın oraya çok iyi kanalize olup, tek maçları oynayabilecek takım olduğunu düşünüyorum. Artık diğer maçları takip edip finali bekleyeceğiz. Bu arada Kocaelispor'umuzun şampiyonluğunu da kutluyorum. İnşallah geri dönmemek üzere olur. Önümüzdeki sezon onlara da başarılar diliyorum" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ