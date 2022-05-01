Belediye Derincespor: 2-2

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

Karşıyaka'nın uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golünün ardından sahada gerginlik başladı. Karşıyaka yedek kulübesinin önünde Bld Derince'den Kemal, Namık Barış'a kayarak yerden sert girdi. Karşıyaka yedek kulübesi yerdeki Kemal'in üzerine yürüdü. Bu sırada Derince'den de Berkay ve Sercan tepki gösterince arbede yaşandı. İki takım futbolcuları birbirine girerken olaylar güçlükle yatıştırıldı. Hakem olay sonrası Karşıyaka'dan Ertuğrul ve Derince'den de Sercan'a kırmızı kart gösterdi. Derinceli Kemal sol dizinden sakatlanarak sahayı sedye ile terketti.

Demirören Haber Ajansı / Spor