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Belediye Başkanı Işık'tan Kütahyaspor antrenmanına ziyaret

Belediye Başkanı Işık'tan Kütahyaspor antrenmanına ziyaret

Spor Haberleri

Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Kütahyaspor antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Kütahyaspor antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, 16 Mayıs Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını Dumlupınar Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Bekir Ozan Has, yönetiminde gerçekleşen antrenmanı ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, şampiyonluk yolunda Karşıyaka engelini de aşacaklarına inandığını söyleyerek, takıma ve teknik ekibe başarılar diledi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 62 puanla ikinci sırada bulunan mavi-şimşekler, deplasmandaki Karşıyaka maçının ardından sezonun son maçında sahasında Kelkit Belediyespor'u konuk edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Kütahyaspor Karşıyaka Alim Işık Spor Haberler

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