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Belçikalı golcü Lukaku, kiralık olarak Inter'e geri döndü

AA - Barış Seçkin - Spor
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Belçikalı golcü Lukaku, kiralık olarak Inter'e geri döndü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı.

Mavi-siyahlı kulübün Çinli başkanı Steven Zhang, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda, "Herkese merhaba, Inter yönetim binasının terasındayım. Bakın burada kiminle beraberiz" diyerek, golcü Lukaku'yu gösterdi.

Lukaku da yeniden Inter forması giyeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, Zhang'a San Siro'da çok gol atacağına dair söz verdi. 29 yaşındaki golcü, Inter'de taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye ve duyulan güvene teşekkür etti.

Mavi-siyahlı kulüp, gündüz saatlerinde sağlık kontrolünden geçirdiği Lukaku'nun 90 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Kulüp kanalına konuşan Lukaku, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Burada 1 yıl önce bu takımla sahip olduğum başarı tarihe geçti. Inter, bana burada oynadığım yıllarda çok şey verdi. Şimdi ben de önceki dönemden daha iyisini yapmayı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

2019-2021 yılları arasında Inter forması giyen Lukaku, 2020-2021 sezonunda mavi-siyahlı takımın ligde 11 yıl sonra kazandığı lig şampiyonluğunda attığı 24 golle büyük rol oynamıştı.

La Gazzetta dello Sport gazetesi de Lukaku'nun geçen sezon forma giydiği Chelsea'de çok mutlu bir sezon geçirmediğini ve kiralık olarak Inter'e geldiğini yazdı.

AA / Barış Seçkin - Spor

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