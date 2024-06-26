Belçika, Ukrayna ile berabere kalarak son 16 turuna yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü maçında Belçika, Ukrayna ile 0-0 berabere kalarak puanını 4'e çıkardı ve averajla grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Ukrayna ise 4 puan ve averajla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Belçika, Stuttgart'ta bulunan Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda da her iki takımın gol bulma çabaları sonuçsuz kaldı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Belçika, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 4 puan toplayarak averajla grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Ukrayna ise topladığı 4 puan ve averajla grupta son sırada yer alarak şampiyonaya veda etti.

Öte yandan Belçika, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Fransa ile karşılaşacak. - İSTANBUL