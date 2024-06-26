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Belçika Milli Takımı EURO 2024'te son 16 turuna kaldı

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Belçika Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te E Grubu'ndan çıkarak son 16 turuna yükseldi. Ukrayna ise averajla sonuncu olarak elendi.

Belçika Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turuna kaldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda mücadele eden Belçika, Ukrayna ile Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından E Grubu'ndaki tüm takımlar birer galibiyet ve beraberlik elde etmiş oldu. Tüm takımların dörder puanla bitirdiği grupta averajla ikinciliği alan Belçika, adını son 16 turuna yazdırdı.

Önündeki üç takımla aynı puanı toplamasına rağmen averajı kötü olan Ukrayna ise sonuncu olarak elendi.

Belçika, üst üste 3. kez gruptan çıktı

Belçika Milli Takımı, EURO 2016 ve 2020'den sonra EURO 2024'te de gruptan çıkmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası finallerinde 7. kez mücadele eden Belçika, 5. kez adını üst tura yazdırdı. Tarihinde bir kez ikinciliği, bir kez de üçüncülüğü bulunan Belçika, son 2 turnuvada çeyrek final oynamıştı.

Fransa'nın rakibi oldu

Belçika, son 16 turunda Fransa ile eşleşti.

Adını ikinci olarak üst tura yazdıran Belçika, D Grubu'nun ikincisi Fransa ile rakip oldu. İki takım, 1 Temmuz Pazartesi günü Düsseldorf Arena'da karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Ukrayna, gruplarda veda etti

Tarihinin dördüncü Avrupa Şampiyonası finaline katılan Ukrayna ise üçüncü kez grup aşamasını geçemedi.

Üst üste son 4 turnuvada mücadele eden Ukrayna, 2012 ve 2016'da grup aşamasından öteye geçemezken, 2020'de çeyrek final görmüştü.

Kaynak: AA / Spor

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