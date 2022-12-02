Belçika medyasında Dünya Kupası fiyaskosu: 'Çok sevdiğimiz altın neslin sonu'

Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlayan ve Katar'daki finallerin favorileri arasında gösterilen Belçika Futbol Milli Takımı'nın, Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak elenmesi, ülkede hayal kırıklığı yarattı.

Y?usuf Özkan

L?ahey

Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlayan ve Katar'daki finallerin favorileri arasında gösterilen Belçika Futbol Milli Takımı'nın, Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak elenmesi, ülkede hayal kırıklığı yarattı.

Belçika medyası, "Kırmızı Şeytanlar" adı verilen milli takımın elenmesini, "Hazin veda", "Altın neslin sonu" ve "Büyük acı" gibi başlıklarla değerlendirdi.

Maç sonu, spor medyası, Belçika'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi konusunda Teknik Direktör Roberto Martinez'i "hesap hatası yapmakla" suçlarken, İspanyol çalıştırıcının bu eleştirilere yanıtı, istifa etmek oldu.

"Her şey Hırvatistan ile başladı ve yine onlarla bitti..."

Belçika medyasına göre, "Altın Nesil" adı verilen ve Avrupa futbolundaki başarılı isimlerin yer aldığı milli takımın 10 yıllık serüveninin özeti bu.

Kevin De Bruyne, Eden Hazard ve Romelu Lukaku gibi Avrupa futbolunda adından söz ettiren oyunculardan oluşan "Altın Neslin" yer aldığı Kırmızı Şeytanlar, 2013 sonbaharında Zagreb'de Hırvatistan karşısında çıktı.

Lukaku'nun attığı 2 golle rakibini geçen Belçika, 2002 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.

Teknik Direktör Marc Wilmots öncülüğündeki Belçika, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükseldi.

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'na umutla giden Kırmızı Şeytanlar, yine çeyrek finalde elendi. Kamuoyu ve medya, Teknik Direktör Wilmots'u hedef aldı.

Wilmots'un istifası üzerine, Belçika Futbol Federasyonu, 4 Ağustos 2016'da İspanyol çalıştırıcı Rodrigez ile anlaştı. Roberto Martinez ile Rusya'daki 2018 Dünya Şampiyonası'na katılan Belçika, İngiltere'nin ardından çeyrek finalde Brezilya'yı da yenerek, turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Belçika Milli Takımı, 24 maçlık yenilmezlik serisi ile FIFA dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Bu ünvanın geçen Mart ayına kadar sürdüren Belçika, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek finale yükseldi.

Geçen yıl oynanan Avrupa Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselen Belçika, Fransa'ya yenilerek, turnuvaya veda etti.

'Ne büyük bir hayal kırıklığı'

Katar'daki Dünya Kupası öncesi, dünya sıralamasında 2. sırada bulunan Belçika, şampiyonanın favorilerinden biri olarak gösteriliyordu.

İlk maçta Kanada'yı 1-0 yenen Kırmızı Şeytanlar, ikinci grup maçında Fas'a 2 - 0 mağlup oldu. Gruptan çıkabilmesi için, Hırvatistan maçından mutlak 3 puan alması gereken Belçika, rakibi ile golsüz berabere kalarak, Dünya Kupası'na veda etti.

Flaman kamu yayıncısı VRT, canlı yayınladığı maç sonrası, "Kırmızı Şeytanlar için Dünya Kupası sona erdi", "Ne büyük bir hayal kırıklığı" başlıklarıyla duyurdu.

Teknik Direktör Martinez'in istifasına da geniş yer veren VRT, İspanyol çalıştırıcının, "Belçika Futbol Federasyonu'nun, "bir şeylerin ters gittiği" uyarısı üzerine istifa ettiği yönündeki sözlerini aktardı.

Fransızca kamu yayıncısı RTBF de, "Kırmızı Şeytanlar Hırvatistan'ı geçemedi ve Dünya Kupası'ndan elendi" başlığıyla verdiği haberde, Lukaku'nun beceriksizce goller kaçırdığı karşılaşmada, Belçika'nın acımasıza verimsiz olduğu belirtildi.

Le Libre gazetesi, "Lukaku gol atmayı unuttu, Kırmızı Şeytanlar Dünya Kupası'ndan elendi" başlığını kullandı.

Le Soir ise "Şeytanlar elendi. Çok kötü ve teşekkürler" manşetini attı. Gazete, "Çok sevdiğimiz altın bir neslin sonu" ve "Belçika elendi, Roberto Martinez ayrıldığını açıkladı" alt başlıklarıyla maç sonrası gelişmeleri aktardı.

De Standaard gazetesi de gelişmeleri "Kırmızı Şeytanlar elendi: Martinez'in son yanlış hesabı" başlığıyla aktardı. Gazete, dünya şampiyonluğu hayal eden Belçikalı taraftarların düş kırıklığına uğradığını ve Martinez'in bundan "ders alarak" istifa ettiğini kaydetti.