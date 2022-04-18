Belçika Kupası'nı Gent kazandı
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Gent, Anderlecht'i penaltı atışları sonucu yenerek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.
Gent, Anderlecht'i penaltı atışları sonucu yenerek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.
Başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan finalde, kupayı 3 kez müzesine götüren Gent ile 9 şampiyonluğu bulunan Anderlecht karşılaştı.
Maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.
Rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Gent, 2010'dan bu yana ilk Belçika Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor