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Belçika Kupası'nı Gent kazandı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Belçika Kupası'nı Gent kazandı

Gent, Anderlecht'i penaltı atışları sonucu yenerek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.

Gent, Anderlecht'i penaltı atışları sonucu yenerek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.

Başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan finalde, kupayı 3 kez müzesine götüren Gent ile 9 şampiyonluğu bulunan Anderlecht karşılaştı.

Maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Gent, 2010'dan bu yana ilk Belçika Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Şampiyon, Brüksel, Belçika, Gent, Spor, Haberler

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