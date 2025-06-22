Belçika, Kadınlar Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-2 Mağlup Etti

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Erdal Akıncı (Türkiye)

Belçika : Herbots, Van Sas, Van Avermaet, Lemmens, Martin, Radovic (Rampelberg, Nagels, Demeyer, Verhelst, Koulberg, Debouck)

Kanada : Howe, Smrek, Thokbuom, Maglio, Pelland, Mitrovic (Georgiadis, Jost, Watson, Allard, Johnson, Surinx, Guezen, White, Borowski)

Setler: 22-25, 25-13, 21-25, 25-22, 18-16

Süre: 141 dakika

Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında oynanan maçta Belçika, Kanada'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Belçika, organizasyonda 3. galibiyetini elde ederken Kanada ise 6. kez mağlup oldu.