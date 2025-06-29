Belçika, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Belçika, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Belçika, son anda İspanya'yı 67-65 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Belçika, İspanya'yı 67-65 mağlup ederek şampiyon oldu.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Gatis Salins (Letonya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)

İspanya: Pueyo 11, Ortiz 3, Torrens 3, Carrera 10, Fam 9, Buenavida 4, Ayuso 11, Vilaro 3, Ginzo 11, Etxarri

Başantrenör: Miguel Martinez Mendez

Belçika: Vanloo 4, Allemand 19, Delaere 9, Meesseman 16, Linskens 17, Ramette 2, Claessens, Mununga, Mbaka, Joris

Başantrenör: Mike Thibault

1. Periyot: 19-18 (İspanya lehine)

Devre: 37-31 (İspanya lehine)

3. Periyot: 52-49 (İspanya lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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