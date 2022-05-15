Belçika'da şampiyon Club Brugge - Haberler

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Belçika'da şampiyon Club Brugge

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Belçika'da şampiyon Club Brugge

Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Lig) Club Brugge, Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Lig) Club Brugge, Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 'Şampiyonluk Turu' 5. hafta karşılaşmasında Royal Antwerp'e konuk olan Club Brugge'e şampiyonluğu getiren golleri, 49. dakikada penaltıdan Hans Vanaken, 64. dakikada Jack Hendry ve 66. dakikada Sargis Adamyan kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 19. dakikada eski Fenerbahçeli Michael Frey attı.

Bu sonucun ardından Club Brugge, Şampiyonluk Turu'nun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Üst üste üçüncü kez ligde zirveye çıkan Belçika temsilcisi, toplamda 18. şampiyonluğuna ulaştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Hans Vanaken, Club Brugge, Belçika, Futbol, Spor, Haberler

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