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Belçika'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Japonya erkekler takımlarda altın madalya kazandı

Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkekler takımlarda Japonya altın madalya elde etti. Japonya, halka, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, yer ve atlama masasında toplam 255.594 puan alarak organizasyonda birinci oldu. Çin ikinci, ABD ise üçüncü oldu.