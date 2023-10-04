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Belçika'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ABD kadınlar takımı altın madalya kazandı

Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda kadınlar takımlarda ABD, altın madalya elde etti. ABD, asimetrik paralel, denge aleti ve atlama masasında toplam 167.729 puan alarak organizasyonda birinci oldu. Brezilya ikinci, Fransa ise üçüncü oldu.