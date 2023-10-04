Belçika'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ABD kadınlar takımı altın madalya kazandı
Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda kadınlar takımlarda ABD, altın madalya elde etti. ABD, asimetrik paralel, denge aleti ve atlama masasında toplam 167.729 puan alarak organizasyonda birinci oldu. Brezilya ikinci, Fransa ise üçüncü oldu.
Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda kadınlar takımlarda ABD, altın madalya elde etti.
Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenen organizasyonun beşinci gününde kadınlar genel tasnifte takım finali yapıldı.
Yer, asimetrik paralel, denge aleti ve atlama masasında toplam 167.729 puan alan ABD, organizasyonda altın madalya kazandı.
Şampiyonada 165.530 puan alan Brezilya ikinci, 164.064 puan toplayan Fransa üçüncü oldu.
Geçen yıl altın madalyayı ABD, gümüş madalyayı Büyük Britanya, bronz madalyayı ise Kanada kazanmıştı.
Böylelikle ABD üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda yarın erkeklerde genel tasnif finalleri yapılacak.