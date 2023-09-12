Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika'da düzenlenecek olan 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi. Şampiyona, 30 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Antwerp'te gerçekleştirilecek. Türkiye'yi toplamda 10 sporcu temsil edecek, bunlardan 4'ü kadın sporcu olacak.
Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Antwerp'te yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi 4'ü kadın olmak üzere toplam 10 sporcu temsil edecek.
52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
Kadınlar: Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür
Erkekler: Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Emre Dodanlı