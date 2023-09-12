Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika'da düzenlenecek olan 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi. Şampiyona, 30 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Antwerp'te gerçekleştirilecek. Türkiye'yi toplamda 10 sporcu temsil edecek, bunlardan 4'ü kadın sporcu olacak.