Antwerp'te düzenlenecek olan 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak olan milli sporcuların kampı İzmir'de başladı. Kampta yer alan sporcular, performans kriterleri ve yarışma sonuçlarına göre seçildi.

Belçika'da düzenlenecek 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak milli sporcuların kampı İzmir'de başladı.

Antwerp'te 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyona katılacak Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nda yer alan Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener İzmir'de kampa girdi.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamptaki sporcuların, yaklaşık iki ay önceden bölgesel kamplar ile yurt içi ve yurt dışındaki yarışmaların istatistiki verilerine göre belirlendiğini söyledi.

Belçika'da yapılacak 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için seçilen sporcuların, performans kriterleri ve yarışma sonuçlarının göz önüne alındığını vurgulayan Göktekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için Belçika'daki Dünya Şampiyonası'nın ayrı bir önemi var. Dünya Şampiyonası'nda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alınıyor. Türk spor ve cimnastik tarihinde olimpiyatlara ilk defa takım olarak katılma hedefimiz var. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz. Biz orada vatanımız ve milletimiz için mücadele edeceğiz. İnşallah olimpiyatlar için en güçlü şekilde kota alacağız."