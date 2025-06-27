Belçika, Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Belçika, İtalya'yı 66-64 mağlup ederek finale yükseldi. İtalya, yarı finalde etkileyici bir performans sergilerken, Belçika son periyotta tekrar üstünlük sağlayarak kazanan oldu.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Peter Praksch (Macaristan), Çisil Güngör (Türkiye)

İtalya : Pasa, Verona 6, Zandalasini 11, Keys 4, Cubaj 13, Santucci 6, Andre 4, Pan 6, Madera, Trimboli, Fassina 11, Spreafico 3

Belçika : Vanloo 15, Allemand 11, Delaere 8, Meesseman 15, Linskens 8, Claessens 5, Mununga 2, Mbaka 2

1. Periyot: 20-17

Devre: 33-40

3. Periyot: 43-57

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 66-64 yenen Belçika, finale çıktı.

İtalya, üç sayı çizgisinin gerisinden iyi yüzdeyle şut attığı yarı final maçının ilk periyodunu 20-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta etkili hücum eden Belçika, devre arasına 40-33'lük skorla üstün giden taraf oldu.

Belçika, üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere taşıyarak final periyoduna 57-43 önde girdi.

Son periyoda 17-0'lık seriyle fırtına gibi başlayan İtalyanlar, bitime 4 dakikadan az bir süre kala öne geçmeyi başardı: 60-57. Kalan sürede Meesseman ve Delaere'in basketleriyle tekrar üstünlük yakalayan Belçika, maçtan 66-64 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından son şampiyon Belçika, İspanya'nın finaldeki rakibi oldu. İtalya ise üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak.

Final karşılaşması, 29 Haziran Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Üçüncülük müsabakası ise aynı gün saat 17.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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