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Bekir Turaç: Süper Lig'de oynamaktan mutluyum

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EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Bekir Turaç Böke, Süper Lig'de forma giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Turaç, Sivasspor'a katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke, Süper Lig'de forma giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Denizlispor'dan 3 yıllığına kadrosuna kattığı Bekir Turaç, AA muhabirine, hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisinin de hedeflerinin bulunduğunu ve Süper Lig'de oynayacağı için mutlu olduğunu belirten Bekir Turaç, "Şükürler olsun buralar nasip oldu. Böylesine büyük bir camianın altında bulunmaktan çok mutluyum. Bana güvenen insanlara çok teşekkür ediyorum. Hedeflerim ve hayallerim var. İnşallah burada çok çalışıp hem Sivasspor camiasına hem de kendi adıma iyi bir netice almayı düşünüyorum." dedi.

"Mutluyum, hiçbir endişem ve şüphem yok"

Bekir Turaç, takımında en iyi olmaya çalışacağını, bunun için aşama aşama gitmek istediğini ifade etti.

Sivasspor'da iyi bir aile ortamı olduğunu dile getiren Bekir Turaç, "Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, hemen sahiplendiler. Bülent hocamız ilk başından beri bana güvendiğini söyledi. Ben de kalbimle düşündüm ve hissettiğim şekilde buraya geldim. Mutluyum, hiçbir endişem ve şüphem yok. İnşallah iyi olacak." diye konuştu.

"Her zaman rekabetçi bir huyum vardır"

Geçen sezon Denizlispor formasıyla 28 maçta 15 kez gol sevinci yaşadığını ve gol krallığı yarışında 3. sırada yer aldığını anımsatan Bekir Turaç, şunları kaydetti:

"Her zaman rekabetçi bir huyum vardır. Formayı almak ve oynamak için elimden geleni yapacağım. Çok çalışacağım ve bırakmayacağım. Formayı aldığım zaman da eski kulübümde olduğu gibi burada da gollerime devam etmek istiyorum. Edeceğime de inanıyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Sivasspor'un benim için doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Sabırsızlıkla taraftarımızın karşısına çıkmayı bekliyorum. İnşallah bir an önce kamp sezonunu tamamlarız ve maçlar başlar."

Bekir Turaç, genç oyunculara forma şansı veren teknik direktör Bülent Uygun'a kendisine de güvenerek transferini gerçekleştirdiği için teşekkür ederek, "Çok mutluyum, inşallah genç oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Türk futbolunu iyi bir yere getirmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Spor

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