Bein Sports 1 Yayın Akışı - Bugünün Programı
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Bein Sports 1 kanalının bugünkü yayın akışı merak ediliyor. İşte Bein Sports 1'de bugün yayınlanacak programlar...
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:45 1 Yıldız 10 Gol
02:00 Galatasaray - B. Giresunspor
03:47 1 Yıldız 10 Gol
04:00 Y. Kayserispor - İstanbulspor
05:45 1 Yıldız 10 Gol
06:00 Ümraniyespor - FTA Antalyaspor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 A. Demirspor - DG Sivasspor
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 C. Alanyaspor - Beşiktaş
12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
16:15 Süper Lig Haftanın Golleri
16:30 Trabzonspor - Samsunspor
18:00 Şampiyonluğun Öyküsü
19:00 Sezonun Golleri
20:00 Parlayan Genç Yildizlar
20:15 Gol Kralı
20:30 Kuralina Göre
21:00 Spor Turu
22:30 Beşiktaş - Adanaspor
Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023