Bein Sports 1 Yayın Akışı - Bugünün Programı

Bein Sports 1 kanalının bugünkü yayın akışı merak ediliyor. İşte Bein Sports 1'de bugün yayınlanacak programlar...

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:45 1 Yıldız 10 Gol

02:00 Galatasaray - B. Giresunspor

03:47 1 Yıldız 10 Gol

04:00 Y. Kayserispor - İstanbulspor

05:45 1 Yıldız 10 Gol

06:00 Ümraniyespor - FTA Antalyaspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 A. Demirspor - DG Sivasspor

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 C. Alanyaspor - Beşiktaş

12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

16:15 Süper Lig Haftanın Golleri

16:30 Trabzonspor - Samsunspor

18:00 Şampiyonluğun Öyküsü

19:00 Sezonun Golleri

20:00 Parlayan Genç Yildizlar

20:15 Gol Kralı

20:30 Kuralina Göre

21:00 Spor Turu

22:30 Beşiktaş - Adanaspor