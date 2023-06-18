Bein Sports 1 Yayın Akışı: Bugün Hangi Maçlar Var?

Bein Sports 1 kanalında bugün hangi maçlar yayınlanacak? İşte detaylı yayın akışı...

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor

01:45 1 Yıldız 10 Gol

02:00 Galatasaray - A. Konyaspor

04:00 İstanbulspor - Beşiktaş

05:45 1 Yıldız 10 Gol

06:00 Hk Ümraniyespor - Kasimpaşa

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Ankaragücü - Dg Sivasspor

12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Denizlispor - Fenerbahçe

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 İstanbulspor - Beşiktaş

16:15 Süper Lig Haftanın Golleri

16:30 Diyarbakirspor - Galatasaray

18:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor

19:45 1 Yıldız 10 Gol

20:00 Gamer

21:00 Spor Turu

22:30 Kocaelispor - Beşiktaş