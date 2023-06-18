Bein Sports 1 Yayın Akışı: Bugün Hangi Maçlar Var?
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Bein Sports 1 kanalında bugün hangi maçlar yayınlanacak? İşte detaylı yayın akışı...
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor
01:45 1 Yıldız 10 Gol
02:00 Galatasaray - A. Konyaspor
04:00 İstanbulspor - Beşiktaş
05:45 1 Yıldız 10 Gol
06:00 Hk Ümraniyespor - Kasimpaşa
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Ankaragücü - Dg Sivasspor
12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Denizlispor - Fenerbahçe
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 İstanbulspor - Beşiktaş
16:15 Süper Lig Haftanın Golleri
16:30 Diyarbakirspor - Galatasaray
18:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor
19:45 1 Yıldız 10 Gol
20:00 Gamer
21:00 Spor Turu
22:30 Kocaelispor - Beşiktaş