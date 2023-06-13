Bein Sports 1 Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bein Sports 1 kanalında bugün hangi maçlar ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Fenerbahçe - HK Ümraniyespor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 FTA Antalyaspor - Galatasaray
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 V. Karagümrük - Alanyaspor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 B. Giresunspor - A. Demirspor
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 İstanbulspor - Trabzonspor
11:45 Süper Lig Haftanın Golleri
12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Beşiktaş - Antalyaspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 1. Lig Haftanın Golleri
14:30 FTA Antalyaspor - Galatasaray
16:15 Süper Lig Haftanın Golleri
16:30 İstanbulspor - Fenerbahçe
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor
19:45 1 Yıldız 10 Gol
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
21:00 Spor Turu
22:30 Yozgatspor - Galatasaray