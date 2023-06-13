Bein Sports 1 kanalında bugün hangi maçlar ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Fenerbahçe - HK Ümraniyespor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 FTA Antalyaspor - Galatasaray

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 V. Karagümrük - Alanyaspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 B. Giresunspor - A. Demirspor

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 İstanbulspor - Trabzonspor

11:45 Süper Lig Haftanın Golleri

12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Beşiktaş - Antalyaspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 FTA Antalyaspor - Galatasaray

16:15 Süper Lig Haftanın Golleri

16:30 İstanbulspor - Fenerbahçe

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor

19:45 1 Yıldız 10 Gol

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

21:00 Spor Turu

22:30 Yozgatspor - Galatasaray