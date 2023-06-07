Bein Sports 1 Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugün Bein Sports 1 kanalında hangi programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:30 Santra
03:00 Z Raporu
04:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
06:00 Galatasaray - Fenerbahçe
07:45 Galatasaray Top 20 Gol
08:00 Şampiyonluk Kutlamaları
11:00 Bein Manşet
12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
14:00 Sanal Direktör
15:00 Santra
16:35 Maç Başlıyor
17:00 DG Sivasspor - Y. Kayserispor
19:00 beIN Süper Lig
20:00 M. Başakşehir - Trabzonspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com / Spor