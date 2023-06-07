Bugün Bein Sports 1 kanalında hangi programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:30 Santra

03:00 Z Raporu

04:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

06:00 Galatasaray - Fenerbahçe

07:45 Galatasaray Top 20 Gol

08:00 Şampiyonluk Kutlamaları

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

14:00 Sanal Direktör

15:00 Santra

16:35 Maç Başlıyor

17:00 DG Sivasspor - Y. Kayserispor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 M. Başakşehir - Trabzonspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio