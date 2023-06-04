Bein Sports 1 Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bein Sports 1 kanalının bugünkü yayın akışı araştırılıyor. İşte detaylar...
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Ankaragücü - Galatasaray
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Fenerbahçe - Fta Antalyaspor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 İstanbulspor - A. Demirspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 B. Giresunspor - Trabzonspor
07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
08:45 Şampiyonluk Klipleri
09:00 Sanal Direktör
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Gamer
13:00 Sanal Direktör
14:00 Kasimpaşa - Beşiktaş
14:45 Kayserispor - Ankaragücü
15:15 Süper Lig Haftanın Golleri
15:35 Maç Başlıyor
16:00 A. Konyaspor - V. Karagümrük
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Kasimpaşa - Beşiktaş
21:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio