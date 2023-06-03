Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Ankaragücü - Galatasaray

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Fenerbahçe - Fta Antalyaspor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 İstanbulspor - A. Demirspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 B. Giresunspor - Trabzonspor

07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

08:45 Şampiyonluk Klipleri

09:00 Sanal Direktör

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:00 Sanal Direktör

14:00 Kasimpaşa - Beşiktaş

14:45 Kayserispor - Ankaragücü

15:15 Süper Lig Haftanın Golleri

15:35 Maç Başlıyor

16:00 A. Konyaspor - V. Karagümrük

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Kasimpaşa - Beşiktaş

21:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio