Bein Sports 1 kanalının bugünkü yayın akışı detaylarıyla birlikte veriliyor. Akşam saatlerinde Fenerbahçe - Antalyaspor maçı da yayınlanacak.

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Galatasaray - Dg Sivasspor

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Y. Kayserispor - C. Alanyaspor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Hk Ümraniyespor - Ankaragücü

06:00 Kasimpaşa - İstanbulspor

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Trabzonspor - V. Karagümrük

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 İstatistik Bankası

12:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Alanyaspor - Kasimpaşa

15:00 Fenerbahçe - Antalyaspor

15:30 Ankaragücü - Galatasaray

16:00 Kocaelispor - Samsunspor

17:30 Süper Lig Haftası

18:00 Diyarbakirspor - Galatasaray

19:30 İstatistik Bankası

20:00 Fenerbahçe - Ankaragücü

21:30 Süper Lig Haftası

22:00 Kocaelispor - Beşiktaş

23:30 İstatistik Bankası