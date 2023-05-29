Bein Sports 1 Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bein Sports 1 kanalının bugünkü yayın akışı detaylarıyla birlikte veriliyor. Akşam saatlerinde Fenerbahçe - Antalyaspor maçı da yayınlanacak.
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Galatasaray - Dg Sivasspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Y. Kayserispor - C. Alanyaspor
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 Hk Ümraniyespor - Ankaragücü
06:00 Kasimpaşa - İstanbulspor
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Trabzonspor - V. Karagümrük
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 İstatistik Bankası
12:30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Alanyaspor - Kasimpaşa
15:00 Fenerbahçe - Antalyaspor
15:30 Ankaragücü - Galatasaray
16:00 Kocaelispor - Samsunspor
17:30 Süper Lig Haftası
18:00 Diyarbakirspor - Galatasaray
19:30 İstatistik Bankası
20:00 Fenerbahçe - Ankaragücü
21:30 Süper Lig Haftası
22:00 Kocaelispor - Beşiktaş
23:30 İstatistik Bankası