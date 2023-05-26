Bein Sports 1 Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bein Sports 1 kanalında bugün yayınlanacak programlar arasında Süper Lig maçları, 1. Lig haftanın golleri ve spor programları yer alıyor.
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
02:30 Beinspired
03:30 Gamer
04:30 İstatistik Bankası
05:00 Süper Lig Haftası
05:30 Kasimpaşa - İstanbulspor
07:15 1. Lig Haftanın Golleri
07:30 Süper Lig Haftası
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Fta Antalyaspor-m. Başakşehir
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Yozgatspor - Galatasaray
14:00 1. Lig Haftanın Golleri
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Alanyaspor - Kasimpaşa
15:00 Fenerbahçe - Antalyaspor
15:30 Ankaragücü - Galatasaray
16:00 A. Demirspor - Beşiktaş
18:00 Beinspired
19:00 Taraftar
20:00 Süper Hikayem
21:00 Bein 1. Lig
22:30 Kaleci ve Golcü
23:30 Süper Lig Haftası