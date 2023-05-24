Bein Sports 1 Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bein sports 1 kanalının günlük yayın akışı bugün araştırılıyor. İşte detaylar...
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Bein 1. Lig
03:00 İstatistik Bankası
03:30 Hk Ümraniyespor - Ankaragücü
05:30 Fta Antalyaspor - M.başakşehir
07:15 1. Lig Haftanın Golleri
07:30 Süper Lig Haftası
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Trabzonspor - V. Karagümrük
11:00 Bein Manşet
12:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
14:00 1. Lig Haftanın Golleri
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Sivasspor - Konyaspor
15:00 Ankaragücü - Galatasaray
15:30 Fenerbahçe - Antalyaspor
16:00 Galatasaray - Dg Sivasspor
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 İstatistik Bankası
18:30 Süper Lig Haftası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 Süper Lig Haftası