Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Bein 1. Lig

03:00 İstatistik Bankası

03:30 Hk Ümraniyespor - Ankaragücü

05:30 Fta Antalyaspor - M.başakşehir

07:15 1. Lig Haftanın Golleri

07:30 Süper Lig Haftası

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Trabzonspor - V. Karagümrük

11:00 Bein Manşet

12:30 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

14:00 1. Lig Haftanın Golleri

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Sivasspor - Konyaspor

15:00 Ankaragücü - Galatasaray

15:30 Fenerbahçe - Antalyaspor

16:00 Galatasaray - Dg Sivasspor

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 İstatistik Bankası

18:30 Süper Lig Haftası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 Beinspired

23:30 Süper Lig Haftası