Bein Sports 1 Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bein sports 1 kanalının bugünkü yayın akışı ve programları hakkında detaylı bilgi.
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:30 V. Karagümrük - A. Demirspor
03:15 1. Lig Haftanın Golleri
03:30 M. Başakşehir- HK Ümraniyespor
05:15 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 Ankaragücü - FTA Antalyaspor
07:15 V. Karagümrük - A. Demirspor
09:00 M. Başakşehir- HK Ümraniyespor
10:45 Derbi Klip
11:00 Bein Manşet
12:30 1 Yıldız 10 Gol
13:00 Geçmişten Günümüze
14:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
14:45 Derbi Klip
15:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
15:30 Trabzonspor - Fenerbahçe
16:00 Geçmişten Günümüze
17:00 Bir Derbi Günü
18:00 beIN Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
22:00 beIN Süper Lig