Bein sports 1 kanalının bugünkü yayın akışı ve programları hakkında detaylı bilgi.

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:30 V. Karagümrük - A. Demirspor

03:15 1. Lig Haftanın Golleri

03:30 M. Başakşehir- HK Ümraniyespor

05:15 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 Ankaragücü - FTA Antalyaspor

07:15 V. Karagümrük - A. Demirspor

09:00 M. Başakşehir- HK Ümraniyespor

10:45 Derbi Klip

11:00 Bein Manşet

12:30 1 Yıldız 10 Gol

13:00 Geçmişten Günümüze

14:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

14:45 Derbi Klip

15:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

15:30 Trabzonspor - Fenerbahçe

16:00 Geçmişten Günümüze

17:00 Bir Derbi Günü

18:00 beIN Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor

22:00 beIN Süper Lig