Beijing Olimpiyat Köyü, Eylül'de Alışveriş Parkı Olarak Kapılarını Yeniden Açacak

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) — Beijing Yatırım Grubu Limited Şirketi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Beijing Olimpiyat Köyü içerisindeki meydan alanı, Eylül ayının sonunda yeniden açılarak bir alışveriş parkına dönüştürülecek. Temalı spor deneyimleri, boş zamanı geçirmeye uygun sporlar ve spor hizmetleriyle alışveriş parkının spor kültürü tüketiminde yeni bir dönüm noktası olması ve moda unsurlarıyla genç insanları da çekmesi hedefleniyor. All Star Buz Pateni Kulübü halihazırda parka yerleşirken, 200'den fazla marka da fikre ilgi gösterdi.

Xinhua / Spor