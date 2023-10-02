Beijing Maratonu, başkent Beijing'in merkezindeki Tiananmen Meydanı'ndan başlayıp Beijing Olimpiyat Parkı'nın manzaralı caddesinde sona erecek. Katılımcıların en az 20 yaşında olması ve daha önce katıldığı yarış sonuçlarını ibraz etmesi gerekiyor.

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Beijing Maratonu organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre Beijing Maratonu 29 Ekim'de düzenlenecek.

Yaklaşık 30.000 kişinin katılması beklenen maraton, başkent Beijing'in merkezindeki Tiananmen Meydanı'ndan başlayıp Beijing Olimpiyat Parkı'nın manzaralı caddesinde sona erecek.

Katılımcıların en az 20 yaşında olması ve daha önce katıldığı yarış sonuçlarını ibraz etmesi gerekiyor. Katılımcıların 1 Ocak 2019 ile 24 Eylül 2023 tarihleri arasında bir maratonu altı saat içinde yahut bir yarı maratonu üç saat içinde tamamlamış olması gerekiyor. Çevrimiçi maratonlara katılım belgeleri ise geçersiz sayılıyor.

Kayıtlar geçtiğimiz Perşembe günü başladı ve Pazar günü saat 10.00'da sona erdi.