Beijing, Buz ve Kar Sporlarını Teşvik Etmek İçin Eylem Planı Açıkladı

Beijing, buz ve kar sporlarını teşvik etmek için 2025 yılına kadar buz ve kar sporlarıyla uğraşan nüfusu 12 milyona çıkarmayı hedefleyen üç yıllık bir eylem planı açıkladı. Plan kapsamında, Beijing'de 50'nin üzerinde standart buz pisti inşa edilecek ve yılda en az beş uluslararası üst düzey buz ve kar sporları etkinliği düzenlenecek. Ayrıca, beş adet buz ve kar sporları alanı inşa edilecek ve mevcut alanlar kullanılarak enerji tasarrufu sağlanacak ve akıllı mekanlar teşvik edilecek.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Beijing, buz ve kar sporlarını teşvik etmek için, 2025 yılına kadar buz ve kar sporlarıyla uğraşan nüfusu 12 milyona çıkarmayı hedefleyen üç yıllık bir eylem planı açıkladı.

Plana göre, her bölgede en az bir adet kapalı standart buz pisti inşa edilerek 2025 yılı itibarıyla Beijing'de 50'nin üzerinde standart buz pisti bulunması sağlanacak. Ayrıca, yılda en az beş uluslararası üst düzey buz ve kar sporları etkinliği düzenlenecek.

Plana göre, Kış Olimpiyatları mekanları yani Beijing'in Shougang Parkı, Wukesong Spor Merkezi, Beijing Olimpiyat Parkı, Başkent Kapalı Stadyumu ve Yanqing Olimpiyat Bölgesi kullanılarak, Beijing'de beş adet buz ve kar sporları alanı inşa edilecek.

Plan, Beijing'deki buz ve kar sporlarıyla ilgili gereksinimlerin karşılanması için parklar ve yeşil alanlar, nehirler ve göller gibi tüm mevcut alanların kullanılmasını öngörüyor.

Beijing'de ayrıca buz ve kar sporları alanlarının enerji tasarrufu sağlayacak şekilde yenilenmesi desteklenecek, kayak merkezleri ve buz ve kar turizmi merkezleri gibi alanlarda 5G ağlarının kapsama alanı geliştirilecek ve mekanların akıllı hale getirilmesi teşvik edilecek.