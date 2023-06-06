Behiye Hanım Ortaokulu Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Amasya'da yapılan Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarı ile Türkiye Şampiyonu olan Behiye Hanım Ortaokulu Voleybol Takımı coşkuyla karşılandı. Aydın ili temsilcisi olarak Türkiye Şampiyonluğu ile Söke'nin gururu olan Behiye Hanım Ortaokulu Voleybol Takımı sporcuları ve teknik heyet okula dönüşlerinde kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı.

Amasya'da yapılan Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarı ile Türkiye Şampiyonu olan Behiye Hanım Ortaokulu Voleybol Takımı coşkuyla karşılandı.

Aydın ili temsilcisi olarak Türkiye Şampiyonluğu ile Söke'nin gururu olan Behiye Hanım Ortaokulu Voleybol Takımı sporcuları ve teknik heyet okula dönüşlerinde kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. Öğrenciler, okul yöneticileri ve veliler ellerinde çiçekler, konfetiler ve meşalelerle başarılı sporcuların sevinçlerine ortak oldu. Karşılamada Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Özay da bulundu. - AYDIN