Bedirhan Kaya taekwondoda Türkiye 3.'sü oldu

Ankara'da düzenlenen Analig Taekwondo Türkiye Finalleri'nde Elazığlı sporcu Bedirhan Kaya, 65 kiloda Türkiye 3.'sü oldu.

Ankara'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri'nde Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Bedirhan Kaya 65 kiloda Türkiye 3.'sü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Analig'den dereceyle dönen sporcumuzu tebrik ediyor, hocamız Özcan Kaya'yı kutluyorum. Analig binlerce sporcunun farklı branşlarda ter döktüğü ve mücadele ettiği geniş katılımlı organizasyon. Sporcularımız için milli takım standartlarında dizayn ettiğimiz spor salonlarımızda antrenmanlarını yapıyor ve emeklerinin karşılığını güzel neticeleri de beraberinde getiriyor. Şehrimize Türkiye 3.'lüğü getiren Bedirhan'ı ve antrenörümüzü Özcan Kaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ