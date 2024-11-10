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Bedirhan Ersayar, Avrupa Şampiyonu Olarak Van'ı Gururlandırdı

Bedirhan Ersayar, Avrupa Şampiyonu Olarak Van'ı Gururlandırdı
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İslam Oyunları ve Avrupa Şampiyonu Bedirhan Ersayar, Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 54 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük bir başarı kazandırdı.

İslam Oyunları ve Avrupa Şampiyonu Bedirhan Ersayar, Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 54 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak Van'a ve Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Van'ın gururu Bedirhan Ersayar, 1-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleşen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 54 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu. İslam Oyunları ve Avrupa Şampiyonluğu unvanını taşıyan başarılı sporcu, bu zaferle Van'a ve Türkiye'ye bir kez daha büyük gurur yaşattı.

Sporcu antrenörü ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü Kutalmış Çiftçioğlu, "Bir yıllık zorlu sakatlık dönemini ve birçok imkansızlıkla geçen süreci Avrupa şampiyonu olarak tamamladık. Bedirhan, aralık ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Askeri Oyunları'nda Türk ordusunu temsil etme hakkı kazandı" dedi.

Çiftçioğlu, spora ve sporcuya sundukları destekler için Van Valisi Ozan Balcı, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli'ye teşekkür ederek, "Spora kazandırdığımız her genç, uyuşturucuya karşı kazanılmış bir zaferdir. Memleketimiz için çalışıyor ve bu başarılarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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