Bediha Gün'den altın madalya Milli güreşçi Bediha Gün, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 57 kilo finalinde Tunuslu Siwar Bouseta'yı tuş ile mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli güreşçi Bediha Gün, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 57 kilo finalinde Tunuslu Siwar Bouseta'yı tuş ile mağlup ederek altın madalya kazandı. Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Gün, yarı finalde İspanyol Graciela Sanchez Diaz'ı tuş 6-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde Tunuslu Siwar Bouseta'yı tuş ile 5-0 mağlup eden milli güreşçi, şampiyon oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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