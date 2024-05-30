Bedensel ve Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Yarın Başlıyor
Bedensel ve görme engelliler kategorilerinde düzenlenecek Türkiye Halter Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak. Şampiyona, Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve 2 Haziran Pazar günü sona erecek. Bedensel engellilerin yarışmaları yarın 49 sporcuyla başlarken, görme engellilerin yarışmaları ise 1-2 Haziran tarihlerinde 70 halterciyle gerçekleştirilecek. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyona katılacak tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.
Bedensel ve Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gençler ve büyükler kategorilerindeki organizasyon, Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve 2 Haziran Pazar günü sona erecek.
Şampiyonada yarın 49 sporcunun katılımıyla bedensel engelliler, 1-2 Haziran'da ise 70 haltercinin katılımıyla görme engelliler yarışmaları yapılacak.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyona katılacak tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.