Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da yapılacak - Haberler

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Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da yapılacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da yapılacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 25-28 Nisan tarihlerinde Beykoz Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada ayrıca organizasyona katılacakların, 20 Nisan saat 17.00'a kadar "paraokculukturkiye@gmail.com" mail adresine bildirimde bulunmaları gerektiği kaydedildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Türkiye Kupası, Okçuluk, Spor, Haberler

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