Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da yapılacak
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Kupası İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 25-28 Nisan tarihlerinde Beykoz Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Açıklamada ayrıca organizasyona katılacakların, 20 Nisan saat 17.00'a kadar "paraokculukturkiye@gmail.com" mail adresine bildirimde bulunmaları gerektiği kaydedildi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor