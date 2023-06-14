Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
Spor Haberleri
Ankara'da yapılan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, 8 farklı kategorideki ferdi ve takım müsabakalarının ardından tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren sporcular ve kategorileri açıklandı.
Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılan maçlarla tamamlandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mamak ilçesindeki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 45 kulüpten 142 sporcu katıldı.
Şampiyona, 8 farklı kategorideki ferdi ve takım müsabakalarının ardından düzenlenen madalya ve kupa töreniyle tamamlandı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle:
Klas 3
1- Ramazan Sincar
2- Yusuf Zaladin
3- Abdullah Tekin
3- Mikail Aydın
Klas 4
1- Abdullah Öztürk
2- Nesim Turan
3- Adil Eruçar
Klas 5
1- Ali Öztürk
2- Hamza Çalışkan
3- Ahmet Nihat Yıldırım
3- Alperen Samur
Klas 6
1- Kubilay Mengüç
2- Ömer Uzunoğlu
3- Mithat Cantekin
Klas 7
1- Adem Çetin
2- Alparslan Buğra
3- Recep Karadeniz
3- Sinan Salman
Klas 8
1- Kerim Kerimoğlu
2- İrfan Güz
3- Ahmet Ethem Oğultarkan
Klas 9
1- Necmettin Şamil Yiğit
2- Mahmut Bozkurt
3- Ayhan Uysal
Klas 10
1- Aydın Demirkol
2- İsa Eren
3- Fuat Tekin
3- Batuhan Dinç