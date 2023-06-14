Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Ankara'da yapılan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, 8 farklı kategorideki ferdi ve takım müsabakalarının ardından tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren sporcular ve kategorileri açıklandı.