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Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Spor Haberleri

Ankara'da yapılan Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, 8 farklı kategorideki ferdi ve takım müsabakalarının ardından tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren sporcular ve kategorileri açıklandı.

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılan maçlarla tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mamak ilçesindeki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 45 kulüpten 142 sporcu katıldı.

Şampiyona, 8 farklı kategorideki ferdi ve takım müsabakalarının ardından düzenlenen madalya ve kupa töreniyle tamamlandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle:

Klas 3

1- Ramazan Sincar

2- Yusuf Zaladin

3- Abdullah Tekin

3- Mikail Aydın

Klas 4

1- Abdullah Öztürk

2- Nesim Turan

3- Adil Eruçar

Klas 5

1- Ali Öztürk

2- Hamza Çalışkan

3- Ahmet Nihat Yıldırım

3- Alperen Samur

Klas 6

1- Kubilay Mengüç

2- Ömer Uzunoğlu

3- Mithat Cantekin

Klas 7

1- Adem Çetin

2- Alparslan Buğra

3- Recep Karadeniz

3- Sinan Salman

Klas 8

1- Kerim Kerimoğlu

2- İrfan Güz

3- Ahmet Ethem Oğultarkan

Klas 9

1- Necmettin Şamil Yiğit

2- Mahmut Bozkurt

3- Ayhan Uysal

Klas 10

1- Aydın Demirkol

2- İsa Eren

3- Fuat Tekin

3- Batuhan Dinç

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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