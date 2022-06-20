Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı'nda, hedef Boccia Challenger Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayan milli takım, 31 Temmuz'da Hollanda'da düzenlenecek ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Boccia Challenger Şampiyonası'nı kazanmak istiyor.

Milli Takım antrenörlerinden Şefika Şeker Kaygusuz, AA muhabirine, en ağır engel grubunun yapabildiği tek spor branşının boccia olduğunu söyledi.

Aksaray'da 22 sporcu ve 22 refakatçiyle 6 Haziran'da kampa girdiklerini aktaran Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Antrenmanlara sabah 09.00'da başlıyoruz. Öğle arasından sonra tekrar 17.00'a kadar aktif şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Sporcularımız, güne fizyoterapistlerin çalışmalarıyla başlıyor. Kendi sınıflarına göre antrenmanlarını yaptıktan sonra gruplara ayrılarak top atışı, teknik ve taktik çalışmalarımızla günlerimizi bitiriyoruz. Moralle yaşayan bir gruptayız. Gülmek ve güldürmek en büyük çabamız. Sahaya ne kadar pozitif girersek gün sonuna kadar rahat bir çalışma sergiliyoruz. O yüzden bu duruma çok özen gösteriyoruz."

Kaygusuz, sporcuları hem sosyal hayata hem de spor hayatına kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Boccia Challenger Şampiyonası'na sıkı şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Buradaki kampın ardından İstanbul'da da bir kamp yapacağız. İnşallah şampiyonadan başarıyla döneceğiz. Altın madalyayı kazanmak istiyoruz. Şampiyona da 10 ülke mücadele edecek. Bu gibi şampiyonalarda kazanacağımız madalyalar bizim için çok önemli. Çünkü, hedefimiz 2024 Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları. Bu gibi organizasyonlara katılıp iyi puanlar toplamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

"Milli takımda çok iyi arkadaş ortamı var"

Boccia Milli Takım oyuncusu ve doğuştan engelli Hacer Çiçek ise 3 senedir boccia sporunu yaptığını, bu sporun hayatında birçok şeyi değiştirdiğini dile getirdi.

Boccia için haftada iki gün antrenman yaptığını anlatan Çiçek, "Kampımız çok iyi gidiyor. Atış çalışmaları yapıyoruz. Böyle kamplarda daha çok yapamadıklarımızın üzerinde duruyoruz. Milli takımda çok iyi arkadaş ortamı var. Paralimpik oyunlar için iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde tanıtacağız." dedi.