Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Aksaray'da hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Aksaray'da hazırlıklarını sürdürüyor
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Aksaray'da hazırlıklarını sürdürüyor.
Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Aksaray'da hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2022 tarihinde Hollanda'da yapılacak Boccia Challenger şampiyonasına katılacak milliler, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (THOM) çalışmalarına devam ediyor.
22 sporcu yer aldığı kamp 11 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor