Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Aksaray'da hazırlıklarını sürdürüyor Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Aksaray'da hazırlıklarını sürdürüyor. Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Aksaray'da hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2022 tarihinde Hollanda'da yapılacak Boccia Challenger şampiyonasına katılacak milliler, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (THOM) çalışmalarına devam ediyor. 22 sporcu yer aldığı kamp 11 Haziran Cumartesi günü sona erecek. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Hollanda Aksaray Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Aksaray'da hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.