Bedensel engelli yelkenciler Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası için yarışıyor

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'na katılmak isteyen bedensel engelli sporcular, Kocaeli'deki milli takım seçmelerinde kıyasıya yarışıyor. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Para Yelken Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular, en iyi dereceyi elde etmek için ter döküyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde 8-21 Ağustos'ta düzenlenecek Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'na katılmak isteyen bedensel engelli sporcular, Kocaeli'deki milli takım seçmelerinde kıyasıya yarışıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunca Darıca ilçesindeki Bayramoğlu Limanı'nda düzenlenen Bedensel Engelliler Para Yelken Türkiye Şampiyonası'na katılan 4 takım ve 14 sporcu, en iyi dereceyi elde etmek için ter döküyor.

Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı'na seçilip, Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı temsil etmeyi hedefleyen sporcular hem birbirleriyle hem de suyla mücadele ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Yelken Branşı Asbaşkanı Gökhan Arsu, AA muhabirine, seçmelerde dereceye giren sporcuların Türkiye'yi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edeceğini söyledi.

Paralimpik yelken sporunun Türkiye'de daha fazla kişiye hitap etmesini istediklerini ifade eden Arsu, "Öncesinde hazırlık kampı yaptık. Şimdi ise 3 Haziran'da bitecek organizasyonumuzun ardından sporcularımız bizleri Avrupa'da ve dünyada temsil edecek. Paralimpik yelken çok yeni bir branş ve değer verilen bir alan. Dünyada da imajı büyük, bizler de değer veriyoruz. Paralimpik yelkenin Türkiye'de daha fazla sporcuya hitap etmesi ve daha fazla takımı etkinliğe katmak bizim temel amacımız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. " dedi.

"Sporcular bayağı iddialı"

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Para Yelken Branş Sorumlusu Nilüfer Beyza Akçan ise şampiyonaya 4 ilden 14 sporcunun katıldığını belirtti.

Sporcuların Dünya Şampiyonası'na katılmak için kıyasıya bir birleriyle yarıştığına değinen Akçan, "4 ilden toplamda 14 sporcu katılıyor. Toplamda 4 tane milli sporcumuz var. Sporcular bayağı iddialı ve önümüzde de Dünya Şampiyonası var. Bugün üçüncü gündeyiz. İki yarış yapıldı. Genel ve gençler olmak üzere sporcular 2 kategoride yarışıyor. Sporcularımız kıyasıya mücadele veriyorlar. Dünya Şampiyonası'na katılmak için bir birleriyle yarışıyorlar." diye konuştu.