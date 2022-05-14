Bedensel engelli sporcuların gurur tablosu - Haberler

KARABÜK (AA) - Bedensel engelli sporcular, azim ve çalışkanlıklarıyla engelleri aşarak her branşta önemli başarılara imza atıyor.

Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakalarını izlemek için Karabük'e gelen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabük'ün tüm branşlarda kendilerine uğurlu geldiğini söyledi.

Karabük'te mart ayında Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nın yapıldığını hatırlatan Ergezen, "Bunun karşılığını aldık. Tarihte ilk defa Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalyayla Avrupa şampiyonu olduk. Hepimiz için gurur verici bir durum. Ayrıca Paris'te düzenlenen turnuvada Para Masa Tenisi Milli Takımı'mız 15 madalya aldı. Her branşımızda inanılmaz güzel sonuçlar alıp tarih yazmaya devam ediyoruz. Bundan dolayı gururluyuz. Bize verilen tüm emeklerin karşılığını verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Ülkemize yakışır şekilde unutulmaz bir dünya şampiyonası düzenleyeceğiz"

Ergezen, Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın ekim ayında Türkiye'de yapılacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Şampiyonaya 24 ülkenin sporcuları katılacak. Ülkemizin hem tanıtımı hem de spor kalitesi açısından büyük bir gösteri olacağını düşünüyoruz. Buna yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah ülkemize yakışır şekilde unutulmaz bir dünya şampiyonası düzenleyeceğiz. Müzemizde olmayan bir tek dünya şampiyonası kupası var. Onu da inşallah ülkemize armağan edip İstiklal Marşı'mızı hep birlikte söylemeyi umut ediyoruz."

Engelin fiziki şatlardan değil, insanların dilinde ve aklında olduğunu düşündüklerini dile getiren Ergezen, "Bizim nasıl gayret ettiğimizi, nasıl engelleri bir bir aştığımızı, insanların 'yapamazsınız, edemezsiniz' dediği noktada kendimizi yenileyip yeniden hayata katıldığımızı ve neler yaptığımızı herkese göstermiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm engelli kardeşlerimizi salonlarımıza ve sahalara davet ediyoruz"

Ergezen, sporun pozitif ve birleştirici ruhunu herkese gösterdiklerini vurgulayarak, "Spor insanı fiziken geliştirmekte, ruhen iyileştirmekte ve sosyal olarak da geliştirip hayata katmakta. Bunun tüm engelli bireylerimize ulaşmasını diliyoruz. Tüm bedensel engelli kardeşlerimize 'her engel oranına göre mutlaka yapabileceğiniz bir spor branşı var' diyoruz. Bunu sosyal medya aracılığıyla ve basın yoluyla ülkemize anlatmaya çalışıyoruz. Tüm engelli kardeşlerimizi hayata katılmaya, spora katılmaya, salonlarımıza ve sahalara davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.