Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Suriye'de 'Meksika Açmazı': MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi

MİT'in özel operasyon ekibi tam kadro sahaya indi
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Bedensel Engelli Öğrenciler Masa Tenisinde Başarı Peşinde

Bedensel Engelli Öğrenciler Masa Tenisinde Başarı Peşinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan bedensel engelli öğrenciler, Türkiye Şampiyonası'nda ulaştıkları başarılarla milli takım hayalini gerçekleştirmenin peşindeler.

Van'da beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan bedensel engelli Yusuf Meydan ve Yusuf Aktaş, milli formayı giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimlerini sürdüren 13 yaşlarındaki Yusuf Meydan ve Yusuf Aktaş, kendilerini spora kazandıran beden eğitimi öğretmenlerinin gözetiminde antrenman yaparak kendilerini geliştirdi.

Yedinci sınıf öğrencisi Yusuf Meydan, Karabük'te yapılan Masa Tenisi Özel Bireyler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olurken, sekizinci sınıf öğrencisi Yusuf Aktaş ise üçüncülük elde etti.

Okulun koridoruna kurulan masada antrenman yapan sporcular, başarılarına yenilerini eklemek ve milli takım forması giyebilmek için Tuşba ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sporcu Fabrikası'nda da haftanın 3 günü çalışıyor.

Yusuf Meydan: "Hedefim Avrupa şampiyonasına gitmek"

Yusuf Meydan, AA muhabirine, geçen yıl başladığı masa tenisinde yeni başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Öğretmenlerinin desteğiyle masa tenise başladığını belirten Meydan, şunları kaydetti:

"Masa tenisini seviyorum. Yeni madalyalar kazanmak için hırslandım. Öğretmenlerimle okulda antrenman yapıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün salonunda da çalışma yapıyorum. Her günüm masa tenisi oynamakla geçiyor. Hedefim önce milli takıma girmek, daha sonra da Avrupa şampiyonasına katılmak. Masa tenisi kulübüne yazıldım. Orada kendimi daha da geliştirmeye çalışıyorum. Ailem ve öğretmenlerimin desteğiyle buralara kadar geldim. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Yusuf Aktaş ise 3 yıl önce masa tenisine başladığını anlatarak, "Öğretmenlerimizle haftanın 3 günü antrenman yapıyoruz. Milli takıma girmek, Avrupa'daki şampiyonalara katılarak dereceler elde etmek için sıkı çalışıyoruz. Okuldaki arkadaşlarımız da bizi izleyip örnek alıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz daha fazla sosyalleşiyor, öz güvenleri artıyor"

Beden eğitimi öğretmeni Hatip Bulut da iki sporcunun da geçen sene yapılan Türkiye Şampiyonası'ndan madalyayla döndüklerini hatırlattı.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Spora başlayan öğrencilerin bu sayede öz güvenlerinin de artığını gözlemledik. Diğer öğrenciler tarafından takdir edildiler. Şimdiki hedefimiz iki öğrencimizi Avrupa şampiyonalarına götürmek. Bunu da kulüp vasıtasıyla yapacağız. Öğrencilerimizi kulübe yönlendirdik, orada da antrenman yapıyorlar. Oradaki ortama da adapte oldular. Motivasyonlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Masa tenisiyle öğrencilerimiz daha fazla sosyalleşiyor, öz güvenleri artıyor."

Beden eğitimi öğretmeni Okan Özyön de masa tenisi oynadıkları sırada öğrencilerin yeteneğini keşfettiklerini dile getirerek, "İkisinin de ilgisinin olduğunu gördük. Derece elde ettikten sonra okuldaki diğer özel gereksinimli öğrencilerin de masa tenisine ilgileri arttı. Bundan sonra diğer sporcularımızla yeni dereceler almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
img

Verilen ceza sonrası son sözleri sorulunca ortalık karıştı
img

Ulaşımda yeni dönem resmen başladı
img

Yıllık kira artış oranı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.