Beden eğitimi öğretmeni karı koca spor salonlarında birbirlerine rakip oluyor

Amasya'da farklı okullarda beden eğitimi öğretmenliği yapan 28 yıllık evli beden eğitimi öğretmenleri 53 yaşındaki Sadri ve 48 yaşındaki Nesrin Baysal, kurdukları takımlarla okul sporları turnuvalarında birbirlerine rakip oluyor.

Görev yaptıkları okullarda futsal, voleybol, hentbol, dart, masa tenisi gibi farklı spor dallarında takımlar kuran Sadri ve Nesrin Baysal çifti, düzenlenen okul sporları turnuvalarına katılıyor.

Takımlarının başında her yıl 4-5 kez karşı karşıya gelen Baysal çifti, tatlı bir rekabet yaşıyor.

Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitim öğretmenliği yapan Sadri Baysal, AA muhabirine, eşinin kurduğu takımlarla mücadele etmenin çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Eşiyle aynı üniversiteden mezun olduklarını ve yaklaşık 30 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yaptıklarını belirten Baysal, "Farklı okullarda beden eğitimi öğretmenliği yapıyoruz. Okullar arası spor müsabakalarında her yıl birbirimize birkaç defa rakip oluyoruz değişik branşlarda. Elbette evde eşiz ama sahada tatlı bir rekabetimiz söz konusu. İkimizin de amacı öğrencilerimizin hayatlarına dokunmak, kişiliklerini geliştirecek etkiyi gösterebilmek." ifadelerini kullandı.

"Eşim zaten en büyük destekçim"

Amasya Torumtay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan Nesrin Baysal da aralarında zaman zaman tatlı bir rekabetin yaşandığı maçlar olduğunu dile getirdi.

İşte yaşananları eve yansıtmadıklarını ama mutlaka maçların kritiğini yaptıklarına anlatan Baysal, "Kendisine 'Öğrencilerini nasıl motive ettin, nasıl bu kadar iyi oynadılar?' gibi sitemlerimi de mutlaka sunuyorum ama benim eşim zaten en büyük destekçim." dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Tülin Ergün ise arkadaşları olan Baysal çiftinin tatlı rekabetini keyifle takip ettiğini vurgulayarak, "Güzel evliliklerini ve sahaya yansıyan güzel rekabetlerini sevgiyle, ilgiyle takip ediyorum. İkisine de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Spor
