Beatriz Haddad Maia WTA Elit Kupası'nı kazandı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Brezilyalı tenisçi Beatriz Haddad Maia, Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen WTA Elit Kupası'nda şampiyon oldu. Finalde Çinli Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Haddad Maia, kariyerindeki 3. WTA Turu şampiyonluğunu elde etti.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Elit Kupası'nda zafer, Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'nın oldu.
Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 7 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng ile 8 numaralı seribaşı Haddad Maia karşılaştı.
Haddad Maia, 2 saat 51 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
27 yaşındaki Brezilyalı tenisçi, kariyerindeki 3. WTA Turu şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA / Spor