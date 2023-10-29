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Beatriz Haddad Maia WTA Elit Kupası'nı kazandı

Brezilyalı tenisçi Beatriz Haddad Maia, Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen WTA Elit Kupası'nda şampiyon oldu. Finalde Çinli Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Haddad Maia, kariyerindeki 3. WTA Turu şampiyonluğunu elde etti.