BCL'de Bursaspor ve Galatasaray'ın maçları yer değiştirdi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bursaspor-Hapoel Holon ve Galatasaray-Hapoel Jerusalem karşılaşmaları Bosna Hersek'in Laktasi kentinde gerçekleşecek. Ancak güvenlik nedeniyle iki maçın salonu değiştirildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Bursaspor-Hapoel Holon ve Galatasaray-Hapoel Jerusalem karşılaşmaları Bosna Hersek'in Laktasi kentinde gerçekleşecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iki mücadelenin salonunda değişikliğe gidildi. Bursaspor - Hapoel Holon maçı 29 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.30'da, 28 Kasım Salı günü oynanması planlanan Galatasaray - Hapoel Jerusalem maçı ise 30 Kasım Perşembe günü TSİ 21.30'da oynanacak. Her iki karşılaşma da BCL'de mücadele eden Igokea m: tel kulübünün normal iç saha sahası olan SD Laktasi arenasında seyircisiz oynanacak.

Yapılan açıklamada iki karşılaşmanın yeri güvenlik nedeniyle değiştirildiği, oyuncuların, yetkililerin ve taraftarlarının güvenliği ile ilgili tüm paydaşlara yardımları için teşekkür edildi. - İSTANBUL