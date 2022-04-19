BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BB Erzurumspor Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

BB Erzurumspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

TFF 1. ligde şampiyonluk mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor, maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çarşamba günü saat 16.00'da oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, nezaretinde sürdüren BB Erzurumspor, kulüp tesissilerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam ettikten sonra, taktik ağırlıklı çalıştı.

Mavi beyazlılar Tuzlaspor karşısında mutlak üç puan hedefliyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Tuzlaspor, Spor, Haberler

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