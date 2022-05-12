BB Erzurumspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları - Haberler

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BB Erzurumspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BB Erzurumspor'da Keçiörengücü maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp Tesislerinde, kendi evinde sezonun son lig maçını Teknik Direktör Muzaffer Bilazer nezaretinde hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyununun ardından hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenman tamamlandı.

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, "Kendi evimizde oynayacağımız Keçiören maçının ardından Denizlispor deplasman maçıyla birlikte ligi tamamlamış olacağız. Play Of'ta dahil sezonun son maçına kadar bizim için her maç final niteliğinde" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, KEÇİÖRENGÜCÜ, Cumartesi, Spor, Haberler

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