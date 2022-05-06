BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor,Spor Toto 1. Lig'in 36.haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürdü.

ANKARA (İHA) - BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 36.haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürdü.

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika süren idmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-beyazlılar antrenman dar alanda pas pres ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.

BB Erzurumspor, Cuma günü yapacağı antrenmanın ardından Cumartesi günü hava yoluyla Ankara'ya geçerek kampa girecek. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Spor Toto, Ankara, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title