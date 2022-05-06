BB Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
İhlas Haber Ajansı - Spor
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BB Erzurumspor,Spor Toto 1. Lig'in 36.haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürdü.
ANKARA (İHA) - BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 36.haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürdü.
Teknik Direktör Muzaffer Bilazer gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika süren idmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-beyazlılar antrenman dar alanda pas pres ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.
BB Erzurumspor, Cuma günü yapacağı antrenmanın ardından Cumartesi günü hava yoluyla Ankara'ya geçerek kampa girecek. - ERZURUM
İhlas Haber Ajansı / Spor