BB Erzurumspor'da Boluspor hazırlıkları

31.haftayı Bay geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 16 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, nezaretinde hazırlıklarını sürdüren BB Erzurumspor, Kulüp Tesissilerinde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam etti.

Teknik direktör Muzaffer Bilazer, kalan 7 maça odaklandıklarını belirterek, "Biz sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu oynamak için mücadele ediyoruz. Bizim tek amacımız var oda Erzurumspor'u teknik ekibimle birlikte daha iyi yerlere taşımak" dedi. - ERZURUM